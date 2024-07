NEW SCIENTIST Pariisi olümpial riskitakse sportlaste kuumakatastroofiga

Arvatakse, et palju rohkem juhtumeid on jäänud registreerimata treenerite, juhendajate ja mõjutatud isikute perede teadlikkuse ja mõistmise puudumise tõttu.

Endiselt pole selge, kas olümpiamängude korraldajad on hoiatusi kuulda võtnud. Mõned kohandamismeetmed on küll kasutusel, nagu jahutusvannid, hüdreerimisüksused, uduventilaatorid ja varjualad, kuid sellest ei pruugi piisata.

Ei tahaks uskuda, et ükski sportlane neil olümpiamängudel sureb, kuna meditsiiniabi on sellistel üritustel väga hea ja mainekahju oleks väga suur, et korraldajad teevad kõik endast oleneva vältimaks katastroofilisi tagajärgi. Kui aga keskkonnatingimused muutuvad piisavalt kuumaks, võib see siiski juhtuda. Kuumastressi varajased sümptomid pole nimelt teistele nähtavad. Sportlased peavad ise oma sümptomitest teatama ja paljud, kes on jõudnud olümpiale, ei soovi oma võistlemisvõimalust ohtu seada.