TALTECHI TEADUSTÖÖ Miks turundajad «vananevad» tööandja silmis kiiremini kui teised?

Praegusel ajal on vanusesurve eriti aktuaalne teema, sest Eesti rahvastik vananeb ja majanduse tasakaalus hoidmiseks on oluline kõigi tööealiste kodanike kaasamine. Kübardi edukalt kaitstud magistritöö kannab pealkirja «Vanusesurve Eesti turundajatele ja nende karjääriotsused» ning selle teemani jõudis ta ülikooli magistriõpingute esimesel semestril, kui tal endal oli suur soov teha karjääri ja tõusta turundusspetsialisti kohalt turundusjuhiks.

Algselt plaanis Kübard oma magistritöös uurida, kas hariduse omandamine aitab turundusjuhtidel oma töös edukamaks saada või piisab ainult kogemusest. Kirjutama asudes jõudis ta arusaamisele, et turundusjuhtide edukust mõjutavad väga paljud tegurid ning see ei pruugi olla hea teema, seetõttu otsustas ta uurida, kuidas mõjutab vanus turundusjuhtide karjääri ja nende igapäevatööd.

Kogenud turundusjuhid rääkisid avameelselt oma kogemustest

«Kõik turundusjuhid olid vähemalt 20-aastase valdkonna kogemusega ja said rääkida just sellest, kuidas suhtumine neisse on vananedes muutunud ja kuidas nad näevad kõrvalt vaadates, kuidas selles valdkonnas üksteist koheldakse,» rääkis Kübard.

Mida näitasid tulemused?

Uurimistöö tulemused näitasid, et turunduse valdkonnas võib vanusesurve ilmneda varem kui teistes valdkondades, sest see nõuab pidevat uuendustega kaasas käimist. «Vanematele inimestele omistatakse tihti kõige rohkem stereotüüpe. Näiteks arvatakse, et nad pole tööle pühendunud, ei suuda muutustega kohaneda, hoiavad omaette, neil on rohkem terviseprobleeme, nad ei suuda hoida töö- ja eraelu tasakaalu ning nad pole huvitatud koolitustest ega karjääri arendamisest. Kõik need stereotüübid on tegelikult ekslikud ja vajavad ümberlükkamist,» rõhutab Kübard.