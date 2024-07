Külma sõja aegne tuumapunker pandi oksjonile alghinnaga 20 000 dollarit

Kui oled kunagi soovinud omada isiklikku kaitsepunkrit, et üle elada ootamatu tuumasõda, tappev viirus või zombide rünnak, siis nüüd on see võimalus käes. Suurbritannias pandi oksjonile külma sõja aegne tuumapunker, mille alghind on umbes 20 000 USA dollarit.