Hiiglasliku maatrikstuuliku loojad liiguvad visalt selle ehitamise poole – loe, millega tegu

Kui püüdlused toota tuulegeneraatoritest rohkem megavatte on üldiselt viinud tavapäraste turbiinide üha suuremate ja suuremate rootorite juurde, siis Norra Wind Catching Systems (WCS) on läinud teistsugust teed. Ettevõte väidab, et tema väiksematest rootoritest koosnev megaruut toodaks Põhjameres 126 MW elektrit ehk palju rohkem, kui varem on suudetud.