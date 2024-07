PILT Webbi kosmoseteleskoop avastas külma hiidplaneedi meist vaid 12 valgusaasta kaugusel

Planeet nimega Epsilon Indi Ab on suurem kui Jupiter ja tiirleb K-tüüpi tähe Epsilon Indi A ümber, mis on umbes meie Päikese vanune, kuid veidi jahedam.

Meeskond jälgis Epsilon Indi Ab-d, kasutades Webbi MIRI (Mid-Infrared Instrument) koronagraafi. Seni on kosmose- ja maapealsete vaatluskeskuste poolt otse suudetud pildistada vaid mõnikümmend eksoplaneeti.

Caroline Morley Texase ülikoolist Austinis, kes kuulus meeskonda, selgitas, et varasemad vaatlused sellest tähesüsteemist on olnud tähe kaudsed mõõtmised, mis võimaldasid aimata, et selles süsteemis tõmbab tõenäoliselt tähe poole üks hiiglaslik planeet. Teised astronoomid olid varem märganud, et oranžil tähel Epsilon Indi A on kerge heleduse kõikumine, justkui lükkaks ja tõmbaks seda orbiidil oleva hiiglasliku gaasiplaneedi gravitatsioon. Kuid keegi polnud seda planeeti kunagi näinud.

Sellepärast valiski meeskond just selle tähesüsteemi välja Webbi teleskoobi abil vaatlemiseks.

Avaldatud teadustöö juhtiv autor Elisabeth Matthews Saksamaal asuvast Max Plancki astronoomiainstituudist lisas, et see avastus on põnev, kuna planeet sarnaneb üsna palju meie Jupiteriga, kuid on veidi soojem ja massiivsem. Vaatamata neile erinevustele on siiski uus eksoplaneet palju rohkem Jupiteriga sarnane kui ükski teine seni pildistatud planeet.