NEW SCIENTIST Peagi saavad astronaudid igal pool enda uriini juua

Uriinist ja higist tekkivat heitvett taaskasutatakse rahvusvahelises kosmosejaamas juba praegu, kuid selleks vajalik mahukas varustus skafandrisse ei mahu.

NASA praegune lahendus on Maksimaalse Imavusega Rõivas, mis tehnilisest nimetusest hoolimata on sisuliselt vaid täiskasvanute mähe uriini ja väljaheidete kogumiseks.

Kosmosekõnni lõpus lähevad need mähkmed ISS-i jäätmesüsteemi ja lõpuks põlevad need Maa atmosfääris ära – see on ebarahuldav ressursside raiskamine.

New Yorgi Cornelli ülikooli teadlane Chris Mason ütleb, et praegune lahendus sobib hästi kosmosekõndideks, mis kipuvad kestma vaid paar tundi, kuid kosmoseaktiivsuse suurenemine tähendab, et vaja on paremat lahendust.

Mason ja ta kolleegid on nüüd välja töötanud umbes kingakarbi suuruse 8-kilose seadme, mis suudab kaheastmelise osmoosfiltri kaudu 87-protsendilise efektiivsusega ringlusse võtta uriini, mis on kogutud välise unisex kateetritega.

Puhastatud vesi on seejärel joogivalmis ja selle saab kostüümi kotti panna. Selle lisaeelis on pidev joogiveevarustus: praegused NASA skafandrid mahutavad veidi alla ühe liitri, millest pikaks kosmosekõnniks sageli ei piisa.

Ülejäänut 13 protsenti joogiveest ei saa välja tõmmata ja see jääb filtrisse.

«Ma arvasin, et seda oleks juba tehtud, kuid see pole nii,» ütleb Mason. «Inimesed, kes nihutavad inimkonna piire, vahetavad sageli ebamugavuse võimaluse vastu uurida täiesti uut teaduse või meditsiini valdkonda.»