Vaata videot Yellowstone'is plahvatas turistide nina ees maapõu. Loe, mis juhtus

Muretsemiseks ei ole põhjust, kuna tegu ei olnud vulkaanilise, vaid hüdrotermilise purskega, mis on põhjustatud vee kuumenemisest maa-alustes reservuaarides. «Hüdrotermilised plahvatused toimuvad siis, kui vesi äkki maa all auruks muutub, ja Yellowstone'is on need suhteliselt tavalised,» kirjutasid USA geoloogiline uurimisasutus ja Yellowstone'i rahvuspark ühisavalduses.