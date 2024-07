Rekord, mille puhul õnnitleda ei saa: loe, mis juhtus möödunud pühapäeval

C3Si direktor Carlo Buontempo ütles, et kuigi eelmisest rekordist on vaid väike kasv, on tõeliselt hämmastav see, et viimase 13 kuu jooksul on registreeritud enneolematu globaalne soojenemise periood. Alates 2023. aasta juunist on iga järgnev kuu ületanud omaenda temperatuurirekordit võrreldes varasemate aastate sama kuuga.