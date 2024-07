Loe kuidas T-Rex tegelikult elas ja millega Jurassic Parki film mööda pani

Näitus toob esile T-rexi välimuse, tema võimalikud häälitsused ja käitumise, tuginedes uusimatele teaduslikele avastustele. Victoria elulugu, mida luud jutustavad, paljastab, et ta elas vägivaldset elu, mida tõestavad hammustusjäljed ja sügavad armid tema koljus ja alalõuas. Näituse külastajad saavad näha T-rexi realistlikku koljut, mis kaalub 139 kg ja on liiga raske, et teda saaks iseseivalt skeletile kinnitada.

Näituse üks peamisi eesmärke on ümber lükata mitmeid filmide poolt loodud müüte. Näiteks näitab näitus, et T-rex ei röögatanud nagu filmides, vaid tegi tõenäolisemalt kinniste huultega häälitsusi, sarnaselt emudele või krokodillidele. Lisaks ei oleks T-rexi nägemine andnud inimestele pääsemislootustki, kuna teadusuuringud on näidanud, et T-rexil olid suurimad silmad kõigist maismaaloomadest ja suurepärane sügavustaju – Spielbergi filmis kujutatud vaid-liikumist nägevana kujutatud türannosauruse eest sai kangestudes pääseda.

Näitusel on interaktiivsed eksponaadid, mis võimaldavad külastajatel võrrelda T-rexi nägemis- ja haistmisvõimekust inimeste ja teiste dinosaurustega. Samuti saavad külastajad disainida oma hologramme T-rexist, määrates selle värvi ja sulgede olemasolu ning hinnates nende loomingu tõenäosust.

Teaduslikud uuringud on näidanud, et T-rexi hambad olid unikaalsed, paksud ja sakilised nagu praenoad, võimaldades neil purustada luid ja tekitada suuri haavu. Victoria luud näitavad, et ta kannatas tõsiste vigastuste all, sealhulgas murdunud kaelalülid ja surmavad nakkused.

Näitus «Victoria the T-rex» pakub põhjalikku ja kaasahaaravat kogemust, mis toob esile Tyrannosaurus rexi tõelise olemuse ja eluloo, eristades seda Hollywoodi mütoloogiast.

Näitus on avatud Melbourni muuseumis kuni 20. oktoobrini.