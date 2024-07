Donald Trumpi kiuste puhub tuuleenergia USA energiakaardilt söeelektrijaamad

Andmed näitavad, et 2019. aasta märtsis toodeti tuulest umbes 25,8 GWh ja 2019. aasta aprillis 29 GWh, mis hüppab vastavalt 45,9 ja 47,6 GWhni selle aasta märtsis ja aprillis. Samal ajavahemikul on kivisöest toodetud elektrienergia langenud vastavalt umbes 80 ja 60 GWh-lt 2019. aasta märtsis ja aprillis ligikaudu 38,3 ja 37,2 GWhni 2024. aastal.

See tähendab, et 2024. aastal on nende kahe kuu jooksul võrreldes 2019. aastaga toodetud tuuleenergiat koguni 28 protsenti rohkem kui kivisöeenergiat. USA energiainformatsiooni ameti (EIA) viimase 22 aasta igakuistest andmetest on näha, et söeküttel toodetud energia on märkimisväärselt vähenenud, samal ajal kui tuuleenergia osakaal on pidevalt kasvanud.

EIA viimase 22 aasta igakuistest andmetest on näha, et söeküttel toodetud energia on märkimisväärselt vähenenud, samal ajal kui tuuleenergia osakaal on pidevalt kasvanud. Tuuletoodang – sinine joon, kivisöest – pruun joon. Foto: EIA

Kivisöe vähenemine on suures osas toimunud maagaasiga töötavate elektrijaamade arvelt. Maagaas põleb palju puhtamalt kui kivisüsi ja seega on seda peetud teatud mõttes «dieet-fossiilkütuseks». Kahjuks on see seisukoht liiga üldine. Maagaas koosneb peamiselt metaanist ja sellel on ohtralt võimalusi avaldada atmosfäärile äärmiselt tugevat kasvuhooneefekti (20 aasta jooksul rohkem kui 80 korda tugevam kui CO2), enne kui see põletatakse. Maagaas lekib puurimiskohas ja halvasti tihendatud torujuhtmete ühenduskohtades vabasse õhku. Ja seda paisatakse või põletatakse atmosfääri teadlikult puuraukude, torude ja muu infrastruktuuri kasutamise käigus. Tegemist ei ole väikeste kogustega – mõnede hinnangute järgi moodustab see umbes kaheksa protsenti kogu toodetud metaanist.