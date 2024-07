Kuigi raevukas kokaiinist sõltuv suur hai oleks kahtlemata suurepärane kurjamist kangelane, on reaalsus palju vähem põnev ja palju murettekitavam. Kokaiin satub ookeani mitmel viisil, sealhulgas ebatõhusate reoveepuhastite kaudu ja salakaubavedajate poolt vette visatud pakkide kaudu, mida loomad siis katki hammustavad ja selle sisu haukavad.

Nende protsesside tulemusena on ajavahemikus 2011 kuni 2017 tuvastatud kokaiini jälgi reovees ja pinnavees vähemalt 37 riigis. Narkootikum on jõudnud ka erinevatesse organismidesse, sealhulgas molluskitesse, koorikloomadesse ja kaladesse. Siiski ei olnud siiani uuritud, kas haid on samuti sellega kokkupuutes olnud ja seda endale sisse söönud.

Möödunud nädalal ajakirjas Science of the Total Environment avaldatud artiklis asusid Brasiilia teadlased seda viga parandama: nad püüdsid Rio de Janeiro rannikult 13 Brasiilia teravaninalist haid. See liik on suhteliselt väike, alla 0,9 meetri pikk ja toitub peamiselt väikestest kaladest ja kalmaaridest.

Pärast haide püüdmist asusid teadlased neid lahkama, et saada lihase- ja maksaproove, mida analüüsiti kokaiini ja sellega seotud kemikaalide suhtes. Tulemused olid šokeerivad: kõik haid testisid positiivselt kokaiini suhtes, samas kui 12-l neist 13-st oli süsteemis bensoüül-ekkoniini - kemikaali, mis tekib kokaiinist maksas.

Kuigi uuring keskendus ainult Brasiilia teravaninalistele haidele, ei välistanud teadlased võimalust, et ka teised liigid võiksid olla vette sattunud narkootikumidest mõjutet. Nad märkisid, et paljud hailiigid on tõsises väljasuremise ohus ülepüügi tõttu. Kokaiini mõju võib põhjustada tõsiseid kahjustusi haide tervisele, sealhulgas DNA kahjustusi, rasvade metabolismi häireid või käitumuslikke muutusi.

Teadlaste sõnul võivad narkootiliste ainete psühhotroopsed mõjud selgroogsetele põhjustada käitumismuutusi, mis, kuigi mitte surmavad, võivad veel uurimata viisil mõjutada liikide ellujäämist.

Kuigi kokaiini mõju haidele võib tunduda õudusunenäona, on selle võimalikud mõjud inimestele, kes neid lihasööjaid kalu tarbivad, veelgi keerulisemad.

Need leiud viitavad potentsiaalsetele inimeste terviseriskidele, kuna haisid tarbitakse Rio de Janeiro osariigis ja kogu Brasiilias ning ka kogu maailmas üsna laialdaselt.