Vutt-vutt Merkuurile: seal on (vist) kilomeetrite paksune kiht teemante

Süsiniku üleküllus Merkuuril tähendab, et planeedi pind on üdini sünge ja hall. Kuid uued uuringud näitavad, et selle pisikese planeedi sees peitub sädelev aare, mis võiks olla meie Päikesesüsteemi kroonijuveeliks.

Uuringu kaasautor Yanhao Lin Pekingi teaduse ja tehnoloogia teadusuuringute keskusest märkas aastaid tagasi, et Merkuuri äärmiselt suur süsinikusisaldus võib avaldada märkimisväärset mõju ning et selle planeedi sisemuses toimus tõenäoliselt midagi erilist.

Süsiniku mõistatus

Viimastel aastatel on teadlased leidnud selgituse, miks Merkuuri pind on nii tume. Kasutades NASA sondi MESSENGER andmeid, mis tiirles planeedi ümber aastatel 2011–2015, avastasid nad, et planeet on kaetud grafiidiga – sama halli ainega, mida kasutatakse harilikes pliiatsites.

Kuidas grafiit sinna sattus, vajab veel väljaselgitamist. Teadlased usuvad, et kunagi pidi see olema sulavas olekus, mis tõusis üles magmaookeanist kusagil sügaval Merkuuri koore ja südamiku vahel asuvas paksus kihis, enne kui see lõpuks jahtus.

NASA kosmosesond MESSENGER jäädvustas 6. oktoobril 2008 pildi vasakul, mis kujutab Merkuuri tegelikku värvi. Paremal kujutatud küllastatud värvivaates kasutatakse kõiki 11 filtrit, et tuua esile värvierinevused ja aidata geoloogidel kaardistada erineva koostisega piirkondi. Foto: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington

See, kui sügavale see süsinikuvaru ulatub, on aga vähem selge. Ja sõltuvalt mitmetest sügavusega seotud teguritest, nagu rõhk ja temperatuur, võisid tekkida ka muud süsinikumaterjalid, näiteks teemant.

Väävli avastamine planeedi rauast südames 2019. aastal muudab asja veelgi segasemaks: kui see element on olemas, siis võis see magmaookeani vedeldada, mõjutades selle hilisemat kristalliseerumist.