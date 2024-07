Kuigi paljud meist tunnevad kaasa väikesele endisele planeedile, ei vasta Pluuto praegusele planeedi definitsioonile. See on meie enda määratlus — see põhineb küll teaduslikel vaatlustel, kuid lõppkokkuvõttes otsustame meie, kuhu tõmmata piir.

Kui see tundub pisut puudulik, siis te ei eksi. Juba praegune määratlus jätab välja mõned objektid, mida me hetkel peame planeetideks – näiteks rändplaneedid. Ja tehniline määratlus, millele NASA loetletud kolm tingimust tuginevad, on kehtestatud Rahvusvahelise Astronoomialiidu (IAU) poolt 2006. aastal ja selle üle hääletas vaid umbes 5 protsenti maailma astronoomidest — see kehtib ainult meie Päikesesüsteemi planeetide kohta, mis tähendab, et see ei laiene eksoplaneetidele.