Euroopa kallis kosmosevanake sai kivikeselt ilmselt saatusliku paugu

ESA märkis, et sellised terasuurused meteoriiditükid põlevad Maa atmosfääris ära iga päev, kuid antud löök oli palju mõjusam, sest Gaia on kaugel planeedi kaitsvast atmosfäärist ja seda tabavad sageli just sellised ülikiiresti liikuvad osakesed, selgitas ESA.

Samas on mikrometeoroidide tabamustega arvestatud ning kosmoselaev on projekteeritud nendele vastu pidama. See objekt tabas siiski Gaiat väga suurel kiirusel ja valusasse kohta ehk jõudis kaitsekatteni just sellise nurga alt, et kahjustas seda.