See elektriline õhutakso teeb alles katselende, aga tellimusi on juba tuhandeid

Floridas Melbourne'is asuv ettevõte Eve, mis on Embraeri tütarettevõte, teatas äsja, et lisaks juba kogutud 492 miljonile USA dollarile on nad saanud mitmelt investorilt veel 94 miljonit USA dollarit täiendavat rahastamist. See annab Eve'ile tugeva finantspositsiooni Air Mobility edukaks arendamiseks ja tootmiseks vähemalt kuni 2027. aastani.

Paistab, et Eve'il on seni kõige rohkem eVTOL-ettevõtete eeltellimusi, sest praeguseks on 30 kliendilt 13 riigist saadud 2900 eeltellimust.

Eve Air Mobility eVTOL kasutab vertikaallennuks kaheksat eraldi propellerit ja täiendavat propellerit tagaosas. Kui Autoflighti õhusõiduk kasutab kolme tõukurpropellerit, siis Eve'i tagumine propeller kasutab kahte elektrimootorit, mis tagavad töövõime ja jõudluse. Erinevalt Joby S4st, millel on kallutatav rootorkonstruktsioon, et lülituda vertikaallennult ümber tiivalennule, on Eve'il fikseeritud propellerid ja tiivad, et vähendada tootmis- ja tegevuskulusid, vähem osi ja lennul vähem müra.

Eve elektritakso pealtvaates. Foto: Eve

Erinevalt Autoflighti õhusõidukist, mis ületas Joby lennu kestvusrekordi (kuni Joby tõi välja vesiniku jõul töötava prototüübi ja lendas kolm korda kaugemale), on Eve kavandanud selle masina palju lühematele lendudele. 100 km pikkune vahemaa kahe laadimise vahel sobib peamiselt linnadevahelisteks lendudeks. Selle prototüübi kohta ei ole veel mingeid andmeid lennu kestuse, vahemaa või kiiruse kohta.

Embraeri tütarettevõtte Eve loodud eVTOL. Foto: Eve

Eve'i Brasiilias asuv emaettevõte Embraer on lennukeid tootnud juba 55 aastat. Kuna tegu on Boeingu ja Airbusi järel maailma suuruselt kolmanda tsiviillennukitootjaga, on Eve'il potentsiaalselt eelseisva testimisfaasi läbimisel ning lennukite sertifitseerimisel ja tootmisel eelisjärjekorras. Eve taotles sertifitseerimist 2022. aastal ja soovib, et Brasiilia tsiviillennundust reguleeriv asutus sertifitseeriks tema eVTOLi 2026. aastaks.

Eelmisel aastal teatas Eve, et nende võimalik tootmisvõimsus on 480 õhusõidukit aastas, kusjuures neli sama suurt tootmisüksust Brasiilias São Paulo osariigis asuvas Taubaté linnas suudavad toota igaüks 120 ühikut. Kuna juba praegu on tarvis täita 2900 lendava takso tellimus, võib minna veel aega, enne kui te oma lennuki kätte saate.