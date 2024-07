ELU ALLPOOL NULLI Uskumatu nipp, millega Antarktika ussid end läbi külmumast hoiavad

See on oluline samm edasi meie arusaamises mikroobide ja teiste hulkraksete organismide vahelisest vastastikku kasulikust seosest, selgub Itaalia teadlastest koosneva meeskonna uuringust.

Meeskond reisis mitmesse kohta Antarktika rannikualadel, et võtta settenäidiseid ja leida kolme tüüpi usse – hulkrakseid (Leitoscoloplos geminus, Aphelochaeta palmeri ja Aglaophamus trissophyllus). Keskmine veetemperatuur oli -1 °C – liiga külm, et need ussid saaksid iseseisvalt ellu jääda, sest neis olev vesi lihtsalt külmuks.

Täpselt öeldes toodavad need bakterid kemikaale proliin ja glükool , mis alandavad nende sisemiste vedelike külmumispunkti, takistades jää tekkimist rakkudes, just nagu antifriis vedelikes.

Teised olendid nendes ekstreemsetes keskkondades suudavad ise sarnaselt toimivaid antifriisvalke toota – näiteks teeb seda jääkala . Tundub, et need ussid vajavad kohalike bakterite sümbiootilist abi.

«Need leiud viitavad sellele, et Antarktika hulkraksete bakteriaalsed tuumikliikmed on määratud peremeeste ja seotud bakterite vaheliste bioloogiliste koostoimete kaudu,» kirjutavad teadlased.

Teadlased usuvad, et see suhe on kestnud väga pikka aega – võib-olla aidates neil liikidel Antarktikas kanda kinnitada – terved põlvkonnad neid mereusse on baktereid edasi andnud.