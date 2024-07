Liikide väljasuremine võiks peatuda, kui kaitse alla võtta vaid 1,2% maismaast

Kahjuks on maailm sellest eesmärgist veel kaugel, kuid kriitilistel tulevatel aastatel soovitab paljutõotav uus uuring keskenduda pigem looduskaitsealade elurikkusele kui nende suurusele.

Üle 20 organisatsiooni teadlased üle maailma on leidnud, et kui me jätaksime puutumata vaid 1,2 protsenti Maa maismaast, saaksime ära hoida tõenäolisemad ja kiireloomulisemad väljasuremised.

«Enamik Maa liikidest on haruldased, mis tähendab, et nad kas elavad väga kitsastes piirkondades, esinevad väga madala tihedusega või mõlemat,» selgitab juhtiv autor Eric Dinerstein, kes on keskkonnaprobleemidega tegeleva valitsusvälise organisatsiooni Resolve looduskaitsebioloog. «Ja haruldus on väga kontsentreeritud.»

See on hea, sest see tähendab, et kui me keskendume oma looduskaitse jõupingutustele, saame säästa korraga mitu liiki.

«Kuid aken tegutsemiseks sulgub peagi, ja praegu ei ole looduskaitse jõupingutused nii strateegilised, kui nad võiksid olla,» väidavad Dinerstein ja tema kolleegid.

Aastatel 2018–2023 tuli maailm kokku, et kaitsta 1,2 miljonit ruutkilomeetrit maad, kuid uue analüüsi kohaselt katavad need turvalised piirkonnad vaid 7 protsenti haruldase ja ohustatud elurikkusega asendamatutest aladest.

Et muuta looduskaitse jõupingutused võimalikult taskukohaseks ja teostatavaks, väidavad Dinerstein ja tema kolleegid, et need alad vajavad kõige rohkem tähelepanu ja seetõttu tuleks neid nimetada «Looduskaitse imperatiivideks».