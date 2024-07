Kivistised reetsid muistete madude ühiskonna tavatu omaduse

Teine asi, mis neid isendeid paljudest teistest eristas, oli see, et nad leiti ühes tükis, selgroolülid õiges järjekorras. Caldwelli sõnul on see haruldane.

«Maailma muuseumikogudes on tõenäoliselt peaaegu miljon osadena esinevat mao selgroolüli,» ütles ta. «Neid on lihtne leida. Kuid leida terve madu? See on haruldane.»

Uurides isendite ainulaadseid anatoomilisi tunnuseid, nägid teadlased, et nad olid leidnud varem tuvastamata boalaste hulka kuuluva maoliigi Hibernophis breithaupti. Breithaupti tähendab saksa keeles laia pead. Üks madudest oli umbes kaks korda suurem kui teised, mis võimaldas teadlastel näha liigi arenguetappe.

Caldwell selgitas, et nad õpivad palju rohkem boade evolutsiooni kohta laiemas mõttes. «Tundub, et nad alustasid tõenäoliselt suhteliselt väikese kehaga madudena, mis on huvitav.»

Fossiilid leiti praeguse Wyomingi osariigi lääneosast. See näitab, et kui Hibernophis breithaupti 38 miljonit aastat tagasi ringi roomas, võisid Põhja- ja Kesk-Ameerika põhjaosad olla tema evolutsioonis võtmetähtsusega. Fossiilide peaaegu täiusliku säilivuse tõttu, mis tulenes nende leiukohast, arvavad teadlased, et maod surid üleujutuse tagajärjel.

Caldwell selgitas, et nad säilisid geoloogiliselt väga ebatavalistes tingimustes. «Fossiilide moodustumine on karm protsess. Säilimiseks on vaja täpselt õigeid tingimusi.»

Uuring avaldati ajakirjas Zoological Journal of the Linnean Society.