Asjad on halvad – kliimamuutuste registrisse lisandus juba kümnes murdepunkt. Loe, millega tegu.

«Kliimamuutus» on hirmutav üldmõiste, mis võtab kokku kõik inimtekkelised kahjustused, mida inimesed planeedile põhjustavad. Tegelikkuses on kliimamuutus vaid üks paljudest ohtudest, mis planeeti ähvardavad.

2009. aastal esmakordselt tutvustatud planeedi taluvuspiiride kontseptsioonis (PB) on määratletud üheksa lävendit, mille ületamine võib tuua kaasa katastroofi. Kliimamuutus on üks neist üheksast piirist, kuid loetellu kuuluvad ka sellised asjad nagu biosfääri terviklikkus, osoonikihi kahanemine, ookeanide happestumine, magevee muutumine ja muud. Loomulikult võimendab see, mida me peame kliimamuutuseks, kõiki neid probleeme, nii et teatud mõttes on see endiselt rahvavaenlane nr 1.

2023. aasta graafik. Üheksast planeedi taluvuspiiri künnisest on inimesed kuus juba ületanud. Foto: stockholmresilience.org

Nüüd väidavad teadlased, et loetelusse võiks lisada kümnenda piirjoone - veekeskkonna hapnikuvaeguse. Mõned maailma veekogud (näiteks Must meri, Läänemeri ja mitmesugused fjordid) on looduslikult anoksilised, mis tähendab, et nad sisaldavad vähe või üldse mitte mingit hapnikku. Kuid laialdane hapnikuvaegus on teistsugune, sest see mõjutab varem hapnikuga varustatud veekogusid kogu maailmas ja erineval määral.

Teadlaste sõnul on järved ja veehoidlad viimase 45 aasta jooksul kaotanud hapnikku vastavalt 5,5 protsenti ja 18,6 protsenti ning ookeanides on hapniku hulk vähenenud 2 protsenti. Kui arvestada ookeanide kollektiivset suurust, siis on sealne hapniku hulk tohutu. Üks kõige dramaatilisemaid näiteid hapnikuvaegusest on California ranniku lähedal asuvates keskveekogudes, kus hapnikutase on alates 1960. aastast langenud hämmastavalt 40 protsenti. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas Nature Ecology & Evolution.