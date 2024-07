Marsikulgur purustas rattaga kivimikänkra ja sealt tuli välja midagi täiesti ootamatut

Kuigi sulfaadid on Marsil üsna tavalised, on see esimene kord, kui punaselt planeedilt leitakse väävlit puhtal kujul. Veelgi põnevam on see, et Gediz Vallise kanal, kust Curiosity kivi leidis, on täis kivimeid, mis näevad välja väga sarnased väävlikiviga. See viitab sellele, et seal võib elementaarset väävlit olla mõnes kohas rohkesti.

«Puhtast väävlist koosneva kivivälja leidmine on nagu oaasi leidmine kõrbes,» ütleb NASA Curiosity projekti teadlane Ashwin Vasavada. «Seda ei tohiks seal olla, nii et nüüd peame seda olukorda selgitama asuma. Kummaliste ja ootamatute asjade avastamine ongi see, mis teeb planeediuuringud nii põnevaks,» lisas Vasavada.

NASA marsikulgur Curiosity jäädvustas 31. märtsil selle vaate Gediz Vallise kanalist. See ala on tõenäoliselt tekkinud suurte vee- ja killustikutulvade tagajärjel. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Sulfaadid on soolad, mis tekivad, kui väävel, tavaliselt ühendina, seguneb vees teiste mineraalidega. Kui vesi aurustub, segunevad mineraalid ja kuivavad, jättes maha sulfaadid. Need sulfaatmineraalid võivad selgitada palju Marsi kohta, näiteks selle vee ajaloost ja sellest, kuidas see on aja jooksul muutunud.

Puhas väävel seevastu moodustub ainult väga piiratud tingimustes, mida ei ole Marsi piirkonnas, kus Curiosity oma avastuse tegi, teadaolevalt esinenud. Kui aus olla, siis on palju asju, mida me Marsi geoloogilisest ajaloost ei tea, kuid Marsi pinnal lihtsalt ringi liikuva puhta väävli avastamine viitab sellele, et seal on midagi üsna suurt, millest me teadlikud ei ole.