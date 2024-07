Teadlane vastab Kohe lahvatab taevas noova – kuidas seda märgata

Kuigi nähtust on vaadeldud ajaloos varemgi, sai see nime kuulsalt Taani astronoomilt Tycho Brahelt, kes kirjeldas 1572. aastal aset leidnud sündmust ehk uue tähe ilmumist Kassiopeia tähtkujus. Tänapäevaste teadmiste ja klassifikatsiooni järgi nimetame me seda juhtumit küll supernoovaks ehk eriti ägedaks «uueks täheks».

Alles 20. sajandil hakati tasapisi mõistma tähtede siseelu ja evolutsiooni ja selgus, et need «uued tähed» ehk noovad on hoopis tähtede arengu lõpujärgu ilmingud. Tegemist on vanade tähtedega, mis on oma vesinikuvaru heeliumiks põletanud ja sageli pole neil piisavalt massi, et edasisi termotuumareaktsioone käivitada. Selline täherauk tõmbub väikseks ja tihedaks valgeks kääbuseks, näiteks oleks meie Päike sellises olekus umbes maakera suurune.

Üksikuna kustuks selline jäänuk aja jooksul nähtamatuks ja külmaks, kuid väga suur hulk tähti pole mitte üksinda, vaid kaksiktähe süsteemi liikmed ja kui sellise paari teine täht jõuab oma arenguga punase hiiu seisundisse ja paisub oma esialgsetest mõõtmetest kümneid või sadu kordi suuremaks, siis hakkab me valge kääbus endale ainet juurde krabama. Kui uut ainet on piisavalt kogutud, käivitab see tormilised protsessid, mis kasvatab tähe heledust lühikeseks ajaks sadu kordi ja nii võib muidu silmale nähtamatu täht nähtavaks saada.