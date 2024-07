Pompei varemeist avastati veel ühe traagilise sündmuse jäljed

Hiljuti avastatud kahe skeleti väljakaevamine paljastab nüüd, et olukorda halvendas veel üks tegur. Inimesi lömastasid purunevate hoonete seinad, mis hakkasid varisema ümbritsevat ala raputavate samaaegsete maavärinate tõttu.

Kuigi Pompei viimased hetked on peaaegu täiuslikult säilinud, jäädvustades vaikides seda kohutavat hetke aastatuhandeks, on sündmuste rekonstrueerimine sellest, mis alles on jäänud, endiselt üsna keeruline.

Maalikunstnike maja saladused

Vulkanoloog Domenico Sparice INGV-Osservatorio Vesuvianost Itaalias selgitab, et see on nagu pusle, mille kõik tükid peavad sobima kokku, et kokku panna kogu pilt.

Sparice sõnul tõestasid nad, et maavärinad mängisid purske ajal olulist rolli Pompei hävimisel ja mõjutasid nende pompeilaste valikuid, kes seisid silmitsi vältimatu surmaga.

Kuigi tänapäeva Pompei on tuntud selle poolest, et linna elanikud on säilinud oma viimastes hetkedes, on linnahooned sageli leitud halvas seisukorras – katused on sissevajunud, seinad on langenud ja sambad kokku kukkunud.

Üks selline maja on Maalikunstnike maja ehk Casa dei pittori al lavoro. Jätkates ulatuslikke väljakaevamisi 2023. aastal, töötasid Sparice ja tema meeskond maja põhjapoolsetes ruumides, sealhulgas köögis.

Töötades märkasid nad, et seinte kokkuvarisemine ei vastanud täielikult nende ootustele varasemate purske käigu rekonstruktsioonide põhjal.