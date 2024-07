Vananemise kurja juur leitud – Singapuris käivad katsed selle eluiga pikendava ravimiga

Kuni 25% pikem elu

Hoolimata sellest, et keskmine eluiga on viimastel aastakümnetel märkimisväärselt pikenenud, on siiski märgatav erinevus elatud aastate ja tervena elatud aastate vahel, selgitas Duke-NUSi dekaan professor Thomas Coffman. See avastus võib olla murranguline, lubades eakatel pikendada just tervena vananemist, vähendades nõrkust ja kukkumisohtu ning parandades südame tervist.