IT KAOS RIA: Crowdstrike'i rikked on jõudnud ka Eestisse

Riigi infosüsteemi ameti intsidentide käsitlemise osakonna juhataja asetäitja Käsper Kivisoo sõnul on üldjoontes tegemist Crowdstrike'i välja antud probleemse tarkvarauuenduse tagajärgedega.

Probleem võib puudutada Windowsi seadmeid, kuhu on paigutatud Crowdstrike'i küberturvalisuse teenuse agent. Praeguse info järgi võib sel uuendusel olla mõju muu hulgas Azure'i ja Microsoft 365 teenuste toimimisele.

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) intsidentide käsitlemise osakond (CERT-EE) on saanud teavitused esimestest intsidentidest ka Eestis ning kõigil teistel mõjutatud asutustel-ettevõtetel palutakse sellest samuti teada anda cert@cert.ee. RIA pakutavad teenused probleemist mõjutatud ei ole.

RIA esialgne hinnang on, et Eestis on selle intsidendi mõju seni pigem piiratud.