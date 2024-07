IT KAOS Crowdstrike'i rikked on jõudnud ka Eestisse

RIA esialgne hinnang on, et Eestis on selle intsidendi mõju seni pigem piiratud.

Käsper Kivisoo lisas, et RIA-t on probleemidest teavitanud Elektrilevi ja üks suurem teenindusettevõte. Nagu Elektrilevi ise on avalikult selgitanud, puudutavad häired klientide teenindamisega seotud arvutitöökohti, aga mitte elektriga varustamist. Teise RIA-t teavitanud ettevõtte sõnul on neil probleemid praeguseks lahendatud. RIA on suhelnud aktiivselt ka teiste suuremate riigiasutuste ja olulisi teenuseid pakkuvate ettevõtetega ning seni pole meil infot, et CrowdStrike’i intsidendi mõju oleks Eestis laiem.