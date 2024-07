NEW SCIENTIST Kas me saame GPS-i rünnakuid ära hoida?

«Praegu on meil võimalik kasutada inertsiaalset andurit ja see on tore, sest keegi ei saa seda väliselt segada,» ütleb Okuary Osechas, kes on samuti spetsialist Zürichi rakenduskõrgkoolist. Kuid standardne inertsiaalne navigatsioon ei saa lähedalegi GPS-i täpsusele. Selle parandamiseks on vaja teha teadusuuringuid, teadlaste meeskonnad töötavadki praegu välja aina täpsemaid kvant-liikumise andureid ja aatomkellasid.

Kvantnavigatsioon aitab probleemist üle saada

Maikuus katsetas Ühendkuningriigi valitsus lennu ajal uut kvant-inertsiaalset navigatsioonisüsteemi, mille on välja töötanud kvanttehnoloogiaettevõte Infleqtion koos kosmosetööstuse ettevõtetega BAE Systems ja QinetiQ, mis ühendab nii kvantandureid kui ka optilist aatomkella. Eesmärk on võtta sellised süsteemid lennukite pardal kasutusele alates 2030. aastast.

Eraldi on USA õhujõud, Boeing ja Airbus kulutanud rohkem kui 200 tundi teistsuguseid alternatiivseid navigatsioonisüsteeme katsetades. See kasutab nii kvantandureid kui tehisintellekti, et määrata täpselt kindlaks lennuki hetkeasukoht vastavalt Maa magnetvälja kaardile.

Selle kvantmagnetomeetri tegi juunis kaubanduslikult kättesaadavaks idufirma SandboxAQ, mis tegeleb küberturvalisuse ja kvantarvutuse tehnoloogiaga. Ettevõte eraldus 2022. aastal Google´i emaettevõttest Alphabet.

Täiesti häirekindel tulevikulahendus