Kinnitusi tuleb aina juurde: Veenuse pilvedes elab vist keegi

Siiski on Greaves ja tema töörühm püüdnud oma avastust kinnitada, jälgides Hawaiil asuva James Clerk Maxwelli teleskoobi abil gaasijälgi. «Meie leiud viitavad sellele, et kui atmosfäär satub päikesevalguse kätte, siis fosfaan hävib,» ütles ta teadlastele sel nädalal toimunud kohtumisel. «Kõik, mida me saame öelda, on see, et fosfaan on olemas. Me ei tea, mis seda toodab. See võib olla keemia, mida me ei mõista. Või võib-olla elu.»