Hiigelvöölane söödi ära – see juhtus 21 000 aastat tagasi Lõuna Ameerikas

Ameerikas oli kunagi rikkalikult megafaunat (väga suured loomad), mis on nüüdseks välja surnud, sealhulgas hiidlaisikad ja hiiglaslikud laama vormid. Palju tõendeid viitab sellele, et eelajaloolised inimesed jahtisid neid hiiglaslikke loomi, mis tõstatab küsimuse, kas üleküttimine põhjustas nende väljasuremise.

Neosclerocalyptuse jäänuste dateerimine

Neosclerocalyptuse jäänuste dateerimine – 21 090 kuni 20 811 aastat tagasi – on eriti märkimisväärne. Viimastel aastakümnetel on palju arutletud selle üle, millal inimesed suutsid Euraasiast Ameerikasse migreeruda.

Konservatiivsed hinnangud viitavad, et esimesed inimesed jõudsid Ameerikasse vähemalt 16 000 aastat tagasi. Kuid hiljutised uuringud on seda ajaraami edasi lükanud. Üks kõige hämmastavamaid tõendeid on inimjalajäljed New Mexicos, mis pärinevad ajavahemikust 23 000 kuni 21 000 aastat tagasi. Mõned arheoloogid vaidlustavad selle väite, kuid see kinnitati hiljem teise uuringuga.