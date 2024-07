Trump ja tema semud: ilmaennustamine on äri ja selle eest peab maksma hakkama

The Atlantic teatab, et Riiklik Ookeani ja Atmosfääri Administratsioon (National Oceanic and Atmospheric Administration ehk NOAA), mis kogub enamiku andmetest, mida kasutab nii Riiklik Ilmateenistus (National Weather Service ehk NWS) kui ka kommertsfirmad nagu AccuWeather, on endise presidendi Donald Trumpi liitlaste sihtmärgiks, et see asutus rahast ilma jätta.

See omaks suurt mõju meteoroloogiale ja kliimateadusele USA-s, kuid kõige otsesem tagajärg keskmisele ameeriklasele oleks see, et nad ei saaks enam tasuta valitsuse pakutavaid ilmaprognoose. Selle asemel soovivad Trumpi pooldajad asutust nõrgendada, et avada tee kommertsturule, kus isegi lihtsate ilmateadete saamine oleks tasuline, sarnanedes Netflixi tellimustasudega.

«Iga mitte-miljardärist ameeriklane peaks seda plaani kartma,» selgitas senaator Sheldon Whitehouse The Atlanticule.

Torm on tulekul

Julge ettepanek on detailselt välja toodud konservatiivse mõttekoja Heritage Foundation koostatud umbes 900-leheküljelises poliitikaagendas Project 2025. See väidab, et NOAA tuleks laiali saata ja paljud selle funktsioonid tuleks kas kaotada, teistele agentuuridele üle anda, erastada või osariikide ja territooriumide kontrolli alla panna.