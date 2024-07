Milline nägi välja iidne krokodillide tapmise rituaal, enne kui need vaarao kaaslasteks mumifitseeriti?

Inimesed valmistasid pronksist konksu ja selle täiuslikult säilinud looma seisund viitab, et krokodill püüti looduses eesmärgipäraselt, et ta ohverdada Egiptuse krokodillijumal Sobekile .

Õnneks ei eemaldanud muistsed egiptlased krokodilli keha mumifitseerimisel selle siseelundeid, nagu nad tavaliselt inimeste puhul tehti. See võimaldas Suurbritannia teadlastel avastada, mis oli ajas külmutatud krokodilli sees.

Manchesteri Ülikooli arheozooloog Lidija McKnight selgitab , et varasemad uuringud eelistasid invasiivseid tehnikaid nagu muumia lahtipakkimine ja detailsemgi lahang, kuid 3D-radiograafia võimaldab näha sisemust kahjustamata neid olulisi ja põnevaid esemeid.

Skaneerimisel leiti kivid, mille suur roomaja (praegu tuntud kui muumia Nr. 2005.335) oli alla neelanud seedimise hõlbustamiseks, kuid need ei olnud veel jõudnud sihtkohta maos.

Teadlased kahtlustavad, et lühikesed ajavahemikud nende krokodillide viimase söögikorra ja surma vahel viitavad sellele, et neid püüti sihipäraselt just usuliste rituaalide tarbeks.