Kliima soojeneb nii kiiresti, et Maa hakkab aeglasemalt pöörlema – loe, miks see nii on

Päeva pikkuse muutus on vaid millisekundite suurune, kuid see on piisav, et häirida internetiliiklust, finantstehinguid ja GPS-navigatsiooni, mis kõik sõltuvad ülitäpsest ajaarvestusest. Maa päeva pikkus on siiamaani pidevalt vähenenud, mis on tingitud Kuu gravitatsioonilisest mõjujõust planeedi ookeanidele ja maismaale.

Kuid Gröönimaa ja Antarktika jääkihi sulamine, mis on tingitud inimtegevusest põhjustatud globaalsest soojenemisest, on jaotanud kõrgematel laiuskraadidel talletatud vett maailma ookeanidesse ümber, mille tulemusel on ekvaatorile lähemal asuvates meredes rohkem vett. See muudab Maa paksemaks, aeglustades planeedi pöörlemist ja pikendades päeva.

Inimkonna mõju planeedile näitasid hiljuti ka uuringud, mis näitasid, et vee ümberjaotumine on põhjustanud Maa pöörlemistelje – põhja- ja lõunapooluse – nihkumise. Teistes töödes on selgunud, et inimkonna süsinikdioksiidi heitkogused kahandavad stratosfääri.

JPLi teadlased arvutasid välja veemassi muutuste mõju erinevates piirkondades. Foto: NASA/JPL-Caltech

Šveitsis Zürichis asuva ETH professori Benedikt Soja sõnul näeme meie kui inimeste mõju kogu Maa süsteemile mitte ainult lokaalselt, näiteks temperatuuri tõusu näol, vaid tõesti fundamentaalselt, sest muudame selle liikumist ja pöörlemist ruumis. «Meie süsinikdioksiidi heitkoguste tõttu oleme seda teinud juba saja või 200 aasta jooksul. Samal ajal kui varem olid neid valitsevad protsessid kestnud miljardeid aastaid, ja see on hämmastav,» ütleb Soja.