4300 km pikkune merekaabel Austraalias hakatakse Singapuri jaoks päikeseelektrit tootma

Austraalia-Aasia Power Link (AAPowerLink) on kavandatav elektritaristu hiigelprojekt, mis peaks ühendama maailma suurimat päikeseelektrijaama, maailma suurimat akuparki ja maailma pikimat veealust elektrikaablit.

AAPowerLink projekti eestvedajaks on SunCable, mis alustab hiiglasliku päikesepargi ehitamisega Austraalia põhjaterritooriumil. Eesmärk on edastada ööpäev läbi puhast energiat Darwinisse ja eksportida töökindlat ja konkurentsivõimelist taastuvenergiat Singapuri.

Põhjaterritooriumi valitsuselt äsja saadud ametlik keskkonnaluba annab heakskiidu Powell Creekis asuva päikesepargi ehitamiseks, mille puhta energia tootmisvõimsus on kuni 10 gigavatti, millele lisandub kohapealne energiasalvestus. Samuti annab see rohelise tule 800 km pikkusele õhuliinile, mis ühendab päikeseelektrijaama ja Darwini lähedal asuva Murrumujuki.

Et varustada Darwinit, teisendab konverterite süsteem elektri kõrgepinge alalisvoolust vahelduvvooluks. Selle seadeldise abil on võimalik edastada kuni 4 GW rohelist elektrit ööpäev läbi keskkonnasõbralikele tööstusettevõtetele. Ühendus võetakse kasutusele kahes etapis, millest esimene annab 900 megavatti ja teine lisab veel 3 gigavatti.

Foto: www.suncable.energy

Lisaks on projekti eesmärk teisendada veel 1,75 GW elektrienergiat vahelduvvoolust alalisvooluks ja saata see 4300 km pikkuse veealuse kaabli kaudu Singapuri. Tänu keskkonnaloale saab ettevõte rajada kaabli Darwini konverterjaamast Austraalia territoriaalvete lõpust kuni Indoneesia piirini.

Projekt suudab katta 15–20% Singapuri elektrivajadusest.

See aitab vähendada riigi sõltuvust maagaasist, mis moodustab praegu umbes 95% Singapuri elektritootmisest. See toob märkimisväärset kasu keskkonnale, vähendades umbes 11,5 miljonit tonni CO2 heitkoguseid, mis ettevõtte sõnul on samaväärne 2,5 miljoni auto teelt kõrvaldamisega.

Ettevõte, mille eelmisel aastal omandas miljardär Mike Cannon-Brookes pärast enampakkumisvõistlust endise projektipartneri Andrew Forrestiga, peab siiski ületama mitmeid suuri takistusi, enne kui AAPowerLink projekt päriselt käima läheb. Nende seas on läbirääkimised põliselanikega maa kasutamise üle, kokkulepete sõlmimine teiste marsruudi äärde jäävate asutustega ja isegi ambitsioonika projekti reaalne rahastamine.

Ettevõtte tegevjuhi Cameron Garnsworthy sõnul võimaldavad need kokkulepped jätkata arendus-, äri- ja inseneritegevust, mis on vajalik, et jõuda projekti lõpliku investeerimisotsuse tegemiseni, mis on kavandatud 2027. aastaks. Kui kõik doominokivid sobituvad ideaalselt, algab esimese puhta elektrienergia tarnimine hinnanguliselt 2030. aastate alguses.

Projekti lehel olevast ülevaatlikust graafikust on näha, et Powell Creeki arenduse lõplikuks eesmärgiks näib olevat kuni 20 GW päikeseenergia tippvõimsuse tootmine ja umbes 36–42 GWh salvestava akusüsteemi olemasolu kohapeal. Allpool olevas videos on rohkem teavet.