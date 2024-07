Stegosaurus müüdud rekordsumma eest!

150 miljonit aastat vana stegosauruse fossiil .10. juuli 2024, New York, Sotheby's.

New Yorgis toimunud Sotheby'si oksjonil maksti suure dinosauruse skeleti eest 44,6 miljonit dollarit (34 miljonit naela), mis on kõrgeim hind, mida fossiilide eest kunagi on makstud.