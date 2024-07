Põhja-Rootsis startis suurim õhupall, mis on kunagi lennanud

BOOMSi lähetuse taga seisab NASA. Nimi on lühend sõnadest Balloon Observation of Microburst Scales. See on poolustele kõige lähemal asuva atmosfääri röntgenikiirguse kõrge eraldusvõimega pildistaja. Rekordilise suurusega õhupall, mis teaduseksperimenti pardal kannab, on 1,7 miljoni kuupmeetri suurune. See suurus võimaldab õhupallil tõusta uutesse kõrgustesse.

Lend on katse, mille eesmärk on testida 60 MCF õhupalli võimekust kõrgemal kui 150 000 jalga, mis vastab umbes 45,7 kilomeetri kõrgusele. See jääb kõrgemale, kui NASA varasemad stratosfääri õhupallid on kunagi lennanud, ning sellisel kõrgusel ollakse kõrgemal 99 protsendist Maa atmosfäärist, mis on vajalik erinevate kiirguste uurimiseks, mida atmosfäär muidu blokeeriks.

BOOMSi teekond Põhja-Rootsist Põhja-Ameerikasse. Foto: SSC

60 MCF õhupall on teadusmaailma jaoks väga oluline.

Mõned lennutatavad instrumendid on nii tundlikud atmosfäärist tulenevate kõrvalekallete suhtes, et isegi 40 kilomeetrist veidi kõrgemal lendamine võib tuua palju teaduslikku kasu. «Selle õhupalli kõrgussuutlikkuse kindlaksmääramine võimaldab NASA-l jätkata piiride nihutamist selle osas, mida me teadusringkondadele osutame,» ütles NASA õhupalliprogrammi büroo direktor Andrew Hamilton.

Pardal toimuva eksperimendi eesmärk on teha esimesed kõrge resolutsiooniga pildid nn elektronide mikropursete röntgenkiirgusest. Need sademed esinevad ainult teatud kohtades Maa magnetväljas, mistõttu on Põhja-Rootsis asuv stardipaik eriti oluline.

Foto: Swedish Space Corporation