Geoinsenerid: tahame hakata ookeanivette leelist valama – kuidagi peab ju happelisusega toime tulema

Idee on peatnäha aga võimalik, et petlikult lihtne: lahjendades väga aluselisi kemikaale vees, selleks, et suurendada ookeani võimet neelata õhust süsinikdioksiidi. Seda protsessi nimetatakse ookeani aluselisuse suurendamiseks (Ocean Alkalinity Enhancement ehk OAE).

See on vaid üks mitmest geoinseneeria-kavast kliimamuutuste pidurdamiseks, kuid kas need jõupingutused pikas perspektiivis end ära tasuvad, pole teada – kriitikud jäävad skeptiliseks ja muretsevad võimalike riskide pärast.

Happesuse test

«Me hoolime ka keskkonnast,» selgitas WBUR-ile kaasuurija ja hiljuti pensionile läinud Woods Hole'i teadlane Dan McCorkle. Ta lisas, et nad ei teeks seda, kui arvaksid, et see avaldab suurt mõju mereelustikule. See on samas üks demagoogilisemaid argumente, mida suure riskiga tegevustele on võimalik välja mõelda. Geoinseneeria rakendamise tagajärjed on pikas perspektiivis paraku määramatud – looduses toimuv pole kaugeltki nii üheplaaniline nagu katse kooli keemiatunnis.