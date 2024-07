NEW SCIENTIST Ettevaatust – viirused võivad ChatGPT abil su arvutisse pugeda!

ChatGPT looja OpenAI ei vastanud kommentaaritaotlusele.

«Ma arvan, et peaksime muretsema,» ütleb Alan Woodward Ühendkuningriigi Surrey ülikoolist. «Me juba teame mitut viisi, kuidas LLM-e saab kuritarvitada, kuid hirmutav osa on see, et tehnikaid saab täiustada, paludes tehnoloogia enda abi. Ma arvan, et me alles hakkame nägema potentsiaali, mida vestlusrobotid pakuvad, et pahatahtlikke eesmärke ellu viia.»

Ta pole kindel, kas me teame, kuidas end ohu eest kaitsta. «Ma arvan, et uurimisvaldkond, mis tuleb kiiresti luua, on viis, kuidas seda tüüpi väärkasutuse vastu võidelda. Irooniliselt võib juhtuda, et just LLM-id saavad meid aidata.»

Zollikofer nõustub, et AI võib aidata. «See on omamoodi tasakaal,» ütleb ta. «Rünnakupoolel on praegu mõned eelised, sest seda on rohkem uuritud.» Kuid ka vestlusrobotid võiks olla kaitsesse sisse ehitatud.

Esialgu populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist ilmunud artikkel ilmub Postimehes väljaande loal. Inglise keelest tõlkinud Sten Kohlmann.