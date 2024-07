Vaata videot Lõuna-Korea asus masstootma droonitapulasereid – 1,5 dollarit pauk

Väljaandes ei mainitud relva maksumust, kuid öeldi, et iga lask maksab vaid umbes 1,50 dollarit. Relvaameti edastatud piltidel on näha umbes laevakonteineri suurust seadet, mille peale on paigaldatud laser ja mille ühele küljele on arvatavasti paigaldatud radar või jälgimisseade. DAPA ütles, et seadme mõõtmed on 9 meetrit x 3 meetrit x 3 meetrit ja see tulistab laserkiiri, mida on raske, kui mitte võimatu, enne tabamust avastada.