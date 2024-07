Ukrainast on saanud suurim liikurhaubitsate tootja Euroopas

Ukraina ettevõte, mis vastutab veermikul liikuvate Bohdana haubitsate kokkupanemise eest, on püstitanud Euroopas uue rekordi toodetud ühikute arvu poolest kuus. Bohdana relvade enneolematu tootmismaht on Ukraina valitsuse strateegiliste otsuste tulemus, mille eesmärk on tugevdada Ukraina kaitsetööstust. Valitsus on edukalt veennud lääneliitlasi sõlmima Ukraina kaitsetehastega lepinguid, tagades Ukraina relvajõududele pideva sõjatehnikatarne.

See muutus on olnud oluline Ukraina kaitsepositsiooni tugevdamisel. Kohalikku tootmisvõimsust kasutades on Ukraina vähendanud oma sõltuvust välismaistest sõjalistest tarnetest ja positsioneerinud end Euroopa kaitsesektori võtmetegijaks.

Bohdana varasem kuuerattaline versioon, mis tulistab juunis 2022 Maosaare lahingus. Foto: Ukraina relvajõudude peastaap

Rahvusvaheline toetus on olnud selle tootmise verstapostini jõudmisel otsustava tähtsusega. Näiteks Taani on lisanud 18 Bohdana iseliikuvat haubitsaüksust oma Ukraina kaitsepaketti. See Taani otsus on tunnistus Ukraina toodetud sõjatehnika usaldusväärsusest ja kvaliteedist.

Tootmise kasvul on Ukraina jaoks oluline majanduslik ja strateegiline mõju. Majanduslikult annab see tõuke kohalikule tootmissektorile, luues töökohti ja edendades tehnoloogilist arengut. Strateegiliselt suurendab see Ukraina kaitsevõimet, võimaldades riigil paremini kaitsta oma suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

Bohdana iseliikuvad suurtükid koos droonitõrje sirmiga. Märts 2024. Foto: Ukraina 47. suurtükiväebrigaad

Lisaks sellele kindlustab Ukraina, saades juhtivaks liikurhaubitsate tootjaks, oma tulevast positsiooni olulise partnerina Euroopa julgeoleku tagamisel. See roll on eriti oluline, arvestades praegust geopoliitilist kliimat, kus piirkondlik stabiilsus on pidevalt ohus.

Ukraina saavutus, mille järgi toodab ta Euroopas enim liikurhaubitsate suurtükiväeüksusi kuus, on verstapostiks Ukraina kaitsetööstuses. Riik on näidanud oma võimet rahuldada nii riigisiseseid kui ka rahvusvahelisi kaitsevajadusi strateegilise tootmise ja tehnoloogilise innovatsiooni abil.

Bohdana eeliseks on suhteliselt madalam hind, võrreldes roomikutel liikurhaubitsatega, nendest väiksem kaal ja hooldusvajadus ning parem mobiilsus. Samas on Bohdana, võrreldes täielikult soomusega kaetud liikurhaubitsatega, nagu M109 ja Msta-S, vaenlase suurtükiväelöökide vastu haavatavam ja maastikul roomikmasinatest kehvema läbivusega.