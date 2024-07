Nende uuring põhineb niinimetatud molekulaarsel kellal. Põhimõtteliselt saame hinnata mutatsioonide esinemise määra ja lugeda nende arvu, et määrata, kui palju aega on möödunud sellest, kui organismid lahknesid ühisest esivanemast.

Kõigil organismidel, alates kõige tagasihoidlikumast mikroobist kuni vägevaima seeneni, on mõned ühised jooned. On olemas universaalne geneetiline kood. Valkude valmistamise viis on sama. On peaaegu universaalne 20 aminohappe komplekt, mis on kõik orienteeritud samal viisil. Ja kõik elusorganismid kasutavad adenosiintrifosfaati (ATP) energiaallikana oma rakkudes.

Moody ja tema kolleegid uurisid välja, kui kaua on möödunud sellest, kui LUCA järeltulijad hakkasid lahknema, tuginedes nende sarnasustele ja erinevustele. Kasutades keerukaid evolutsioonilisi mudeleid, suutsid nad õppida rohkem LUCA enda kohta – mis see oli ja kuidas see ellu jäi Maal, mis oli oma järeltulijatele nii vaenulik.

Nad leidsid, et LUCA oli tõenäoliselt väga sarnane prokarüoodiga – üherakulise organismiga, millel pole rakutuuma. See ei sõltunud ilmselt hapnikust, kuna hapnikku oli toona lihtsalt väga vähe. See pole mikroobi jaoks ootamatu, seega tootis tema ainevahetus tõenäoliselt atsetaati.

Kuid oli veel midagi huvitavat. LUCA ei olnud tõenäoliselt üksi.

«Meie uuring näitas, et LUCA oli keeruline organism, mitte liiga erinev tänapäevastest prokarüootidest,» ütleb fülogeneetik Davide Pisani Bristoli Ülikoolist.