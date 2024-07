Nüüd teatakse, kuidas Kuule tellisetehas teha

Teadlased väidavad oma uurimuses, et järjekindel reprodutseeritavus ja füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste sarnasus kinnitavad mikrolaine paagutamise sobivust suurte ja ühtlaste plokkide tootmiseks, mis sobivad kasutamiseks ehitusmaterjalidena Kuul. See artikkel avaldati hiljuti ajakirjas Journal of Building Engineering. Kuu on veel ühes asjas hea koht, sellise tehnika rakendamiseks: nimelt ümbritseb seal kõike õhuvaba keskkond, mis tähendab, et soojus naljalt sellest protsessist ei lahkugi. Kui Maal sama asja tegemiseks tuleks kasutada soojuslikult isoleeritud seadmeid, siis Kuu peal on ümbritev vaakum piisav, et vähemalt tavapärase soojusjuhtivuse tõttu kord kuumutatud tellis soojust ära ei anna.