Mehhikost leiti veel maiadeaegseid ehitisi - üks koguni maa-alune

Balam Kú on osa La Selva Maya piirkonnast, mis hõlmab ka Balam Ki, Calakmuli, Miradori rahvusparki ja Rio Bravo/Belize'i maiade metsa. Balam Kú pindala on 409 200 hektarit.

Seda piirkonda iseloomustab keeruline maastik, mida on raske läbida, mistõttu ei ole üllatav, et seal on naaberpiirkondadega võrreldes vähem iidseid asulaid ja ehitisi. Samuti on leiukohad stiililt tagasihoidlikumad, nende arhitektuurne kaunistus ja graveeringud on üsna piiratud.