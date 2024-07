MEES KUI JUMAL Musk: kavandan Marsile uusi liike, keda tuleb looma hakata juba täna

Nagu New York Times hiljuti märkis oma põhjalikus profiileerivas loos miljardäri Marsi unistuse kohta, sealhulgas väidetavat grandioosset pakkumist asustada tulevane koloonia oma spermaga, on Musk korduvalt välja pakkunud idee luua uus liik, mis on kohandatud planeedi kuivale kuumusele.

2013. aastal salvestatud intervjuus, millele Forbes samal aastal viitas, ütles Musk, et on üsna tõenäoline, et me tahame bioinseneeria abil luua uusi organisme, mis on paremini kohandatud Marsil elamiseks. Inimkond on seda aja jooksul teinud, omamoodi valikulise aretuse kaudu.

Kuigi ta ei täpsustanud, tundub see kontseptsioon olevat kooskõlas teistega, mis on aastate jooksul välja pakutud — sealhulgas NASA poolt samal aastal, mis arutas võimalust kasutada geenimuundamist, et luua «vastupidav taimne teerajaja, mis suudab kasvada Marsi pinnases.»

Järgnenud kümnendi jooksul on mitmekülgne ärimees, nagu tema lähedased inimesed rääkisid NYT-le, korduvalt jaganud seda ideed SpaceX-i töötajate ja teiste ettevõtetega.

Nagu paljude Muski ettepanekute puhul, on ka tulevaste Marsi-spetsiifiliste liikide idee üsna ähmane — sealhulgas see, kas tema spermal on midagi pistmist kummaliste uute organismidega.

Kuid me teame mõningaid tema teisi plaane koloonia jaoks, mis, nagu NYT märgib, on viimase aasta jooksul hoogustunud.