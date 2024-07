Vaata galeriid Nädalavahetusel toimus Nelijärvel suvine lauamängulaager

Brain Games korraldab lauamängulaagreid neli korda aastas erinevates Eesti puhkekeskustes. Inimesed kogunevad laagrisse, et veeta mõnusalt aega ning mängida erinevaid lauamänge. Tugevamad laagrilised mängivad lauamänge terve öö läbi ning unetunde koguneb vaid mõni. Laager on hea viis leida ühtaegu huvilisi sõpru, katsetada uusi mänge ning kogeda mõnusat atmosfääri. Lisaks mängimisele on laagris puslenurk, kus vabal hetkel saab nokitseda mõne pusle kallal – igas laagris pannakse kõigi peale kokku vähemalt üks 1000-tükiline pusle. Samuti leiab laagrist kasutatud lauamängude müüginurga, kuhu inimesed saavad oma seismajäänud mängud tuua teisele ringile.

«Oodatult olid kõik mängukogemused suurepärased – lauamängurid on lahke rahvas ning tundub, et vahet pole, kellega lauda satud, tore ja meeldiv on alati. Paremini ei oska küll midagi soovida. Mänguruumi oli piisavalt, valgustus oli normaalne. Nii et kokku siis 12 tärni 10st.»