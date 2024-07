Sajandeid elavad haid annavad vihjeid, kuidas ka inimene võiks oma eluiga pikendada

Mõned neist näitavad aja jooksul langust, kuna need võivad hakata riknema või lagunema, samas kui teised kompenseerivad ja suurendavad aktiivsust, et tagada piisav energiakogus.

Camplisson plaanib uurida rohkem ensüüme, et näha, kas ja kuidas need haide vananedes muutuvad.

Vananemine on keeruline

Veel on siiski palju tööd teha, enne kui seda tüüpi uurimistööd saab rakendada inimestele. Vananemine on uskumatult keeruline süsteem ja meil pole veel kindlat vastust, kuidas see täpselt toimib, ütles Camplisson.

Näiteks muutused ainevahetuses on vaid üks osa inimeste vananemisest. Geneetilised vead, valgu ebastabiilsus ja mitmed teised protsessid on tuntud kui vananemise tunnused. Camplisson arvab, et haidel on neis valdkondades meile veel palju õpetada.