«Me näeme kahte galaktikat, millest mõlemad on miljardite tähtede kogumid. Need galaktikad on ühinemas. See on tavaline viis, kuidas galaktikad, nagu meie oma, aja jooksul tekivad. Nad kasvavad väikestest galaktikatest - nagu need, mida Webb leidis vahetult pärast Suurt Pauku - küpseteks galaktikateks, nagu meie enda Linnutee,» ütles NASA Webbi projekti vanemteadur Jane Rigby.

Pingviini ja Muna galaktikad on üheskoos nimetatud Arp 142-ks. Pingviini galaktika, mis on saanud sellise nime, sest selle kuju teleskoobi perspektiivist vaadatuna meenutab lennuvõimetut lindu, kaasa arvatud nokataoline piirkond, kannab ametlikult nime NGC 2936. Tegemist on spiraalse galaktikaga, mis on nüüd veidi moondunud. Muna galaktika, mis on samuti nimetatud oma kuju järgi, kannab ametlikult nime NGC 2937. See on kompaktne elliptilise kujuga galaktika. Koos meenutab nende välimus oma muna valvavat pingviini.