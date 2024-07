Ameerikas sõitsid inimesed kuuma happe järve – loe, mis neist sai

Geiser on olnud rahuolekus ja purseteta alates 1922. aastast. Varasemalt oli vesi sealt paiskunud väidetavalt enam kui 91 meetri kõrgusele. Sellesse sattumine poleks meeldiv kogemus: veetemperatuur on umbes 41 kraadi ja pH-tase veidi üle kolme, mis sarnaneb rohkem äädikaga täidetud kuumaveevannile kui mõnusale ujumisbasseinile.

Pargiametnikud teatasid avalduses , et auto oli täielikult sukeldunud umbes 2,7 meetri sügavusele kuuma happelisse vette. Õnneks said kõik viis reisijat sõidukist omal jõul välja ning viidi kiirabiga lähedal asuvasse haiglasse mitteeluohtlike vigastustega.

Õnnetuspaiga lähedal olev tee suleti ajutiselt järgmisel päeval, et auto kätte saada. See tõmmati välja kohalike ettevõtete abiga. Tee avati pärast seda uuesti.

Yellowstone'is on rohkem kui 10 000 hüdrotermilist objekti – rohkem kui üheski teises paigas maailmas – seega on see nõuanne teretulnud. Muidugi pole vesi Yellowstone'i ainus oht: ainult sel nädalal tõsteti pargis tuleohu tase «kõrgeks», mis tähendab, et metsatulekahjud on tõenäolised ja neid võib olla raske kontrolli all hoida.