VAATA VIDEOT Üle Atlandi sõudvat meest saatis tuhat vaala

Waddington oli saadud elamusest vaimustuses, kuid kartis veidi, et vaalad võivad tema paati kogemata tõugata ja selle ümber ajada või lõhkuda ta paadi tüürilaba. Kuigi Waddingtoni see ainulaadne kohtumine vapustas, pääses ta sellest katsumusest terve nahaga.

«Nad niisama mängisid ja ujusid paadi all ning mina tegin videoid,» ütles ta Instagramis avaldatud uuenduses. Kaadritel on näha, kuidas suur vaalakari on tema ümber – isegi siis, kui ta üritas neist eemale sõuda.