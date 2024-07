Astronaut pildistas suuri punaseid ja sinised tulekerasid – kas tulnukad tungivad Maale?

Kosmoseagentuur selgitas hiljutises blogipostituses , et sinine valgus ja tantsivad sõõrid ei ole märgid saabuvast tulnukate sissetungist. Punased täpid on hoopis äärmiselt haruldase ilmastikunähtuse, mida nimetatakse «punasteks sprite'ideks», tagajärg, samas kui palju suuremad sinised sõõrid on välgud – loodusjõudude suurejooneline valgusetendus.

Kuigi NASA sõnul on punased sähvatused endiselt arusaamatud, usuvad teadlased, et need on seotud võimsate välkudega ja ilmuvad tavaliselt mesosfääris, atmosfääri kolmandas kõrgemas kihis, kus asuvad ka ööd-valgustavad pilved.