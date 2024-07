NATO Siin on fotod Läänemerel luusivast Vene tuumaallveelaevast

Tuvastatud allveelaev on B-608 Mozhaisk, mis kuulub Kilo II klassi, mida tuntakse ka nime all Project 636.3. See Vene allveelaevade klass on tuntud oma varjatuse ja arenenud tehnoloogia poolest, mis muudab selle mereväeoperatsioonides oluliseks vahendiks.