45 aastat rauasulatuskatseid Eestis: mis, miks ja kuidas?

Meie piirkonnas on teadaolevalt kasutatud mitut ahjutüüpi. Eksperimentides rakendatakse peamiselt Tuiu-tüüpi ahju, mis on osalt rekonstrueeritud Saaremaalt Tuiust leitud ahjupõhja järgi. Sellise ahju sisemine läbimõõt on keskmiselt 30 cm, kuid selle omaaegne kõrgus on teadmata. Loogika järgi toimides on ahju optimaalseks kõrguseks kujunenud 80 cm või n-ö mehe käe pikkus, et ahju püstitaja ulatuks seda ka seestpoolt vooderdama. Seinapaksus on umbkaudu 10–20 cm. Ahju on toestatud raudkividega. Sellist tüüpi ahjul oli kaks šlaki väljalaskeava, mille vahel oli seina sisse müüritud õhutusdüüs ehk lõõrik, mis suunas lõõtsast tuleva õhuvoolu otse koldepõhja. Düüse on leitud arheoloogilistel kaevamistel; esimest korda katsetati selle kasutamist 2021. aastal.